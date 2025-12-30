Konya’da bugün vefat edenler 30 Aralık 2025

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
BEBEK AYDEMİR
|
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ABDULLAH BAYKAL
|
BAŞKÖY
|
ÇANDIR MEZARLIĞI
|
HAKAN BOZYİĞİT
|
MERAM
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
BULDUK KILIÇ
|
ÇİMEN
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
SİNAN KURT
|
ISPARTA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ŞAHİN
|
SELÇUKLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ŞERİF ATAKAN
|
KARS
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FATMA CERAN
|
AVDAN
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
VELİ BAŞTUĞ
|
ERMENEK
|
GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
|
MUSTAFA KEMAL KAPLAN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HAVVA ŞEFLEK
|
SARAYÖNÜ
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SÜLEYMAN ÇAKICI
|
İNLİCE
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
SEVİM YAMAN
|
ÇAT
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
SEYİT ALİ TEKDERE
|
KARAKAYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
RAMAZAN PARLAR
|
AVDAN
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ÖZADAM
|
ÇEŞMELİSEBİL
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
GÜLÜZAR AKDOĞAN
|
BULGURPINAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUAMMER UYSAL
|
HADİM
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MAHMUT PALABIYIK
|
OSMANPAZARI
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
AYSEL YAĞMUR ÇUHADAR
|
MERAM
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96