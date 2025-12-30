GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DOLAR
43,10
EURO
50,57
STERLİN
58,14
GRAM
6.189,68
ÇEYREK
10.170,39
YARIM ALTIN
20.241,88
CUMHURİYET ALTINI
40.355,97
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 30 Aralık 2025

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler 30 Aralık 2025
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 30 Aralık 2025 Salı günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

BEBEK AYDEMİR


07-12-2025

YAZIR MEZARLIĞI

ABDULLAH BAYKAL

BAŞKÖY
01-01-1937

ÇANDIR MEZARLIĞI

HAKAN BOZYİĞİT

MERAM
19-10-2009

HARMANCIK MEZARLIĞI

BULDUK KILIÇ

ÇİMEN
05-03-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SİNAN KURT

ISPARTA
15-11-1954

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA ŞAHİN

SELÇUKLU
13-02-2002

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİF ATAKAN

KARS
24-12-1950

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA CERAN

AVDAN
06-10-1943

ARAPLAR MEZARLIĞI

VELİ BAŞTUĞ

ERMENEK
10-04-1955

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

MUSTAFA KEMAL KAPLAN

KONYA
01-01-1947

MUSALLA MEZARLIĞI

HAVVA ŞEFLEK

SARAYÖNÜ
01-04-1968

MUSALLA MEZARLIĞI

SÜLEYMAN ÇAKICI

İNLİCE
10-03-1943

ALİYENLER MEZARLIĞI

SEVİM YAMAN

ÇAT
01-01-1950

ANASULTAN MEZARLIĞI

SEYİT ALİ TEKDERE

KARAKAYA
04-07-1965

ARAPLAR MEZARLIĞI

RAMAZAN PARLAR

AVDAN
31-01-1970

ELMACI MEZARLIĞI

MUSTAFA ÖZADAM

ÇEŞMELİSEBİL
26-02-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

GÜLÜZAR AKDOĞAN

BULGURPINAR
15-06-1945

YAZIR MEZARLIĞI

MUAMMER UYSAL

HADİM
20-01-1961

ÜÇLER MEZARLIĞI

MAHMUT PALABIYIK

OSMANPAZARI
01-07-1946

ULUIRMAK MEZARLIĞI

AYSEL YAĞMUR ÇUHADAR

MERAM
23-08-2018

ARAPLAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

