GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,03
EURO
50,55
STERLİN
58,21
GRAM
6.222,65
ÇEYREK
10.224,52
YARIM ALTIN
20.349,81
CUMHURİYET ALTINI
40.571,16
KONYA Haberleri

Konya’da marketlere denetim aralıksız sürüyor

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da marketlere denetim aralıksız sürüyor
Kulu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi ve ürün-etiket uyumu denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kulu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde; fiyat etiketi kontrolleri, son kullanma tarihi incelemeleri ve ürün-etiket uyumu titizlikle kontrol edildi.

Yapılan denetimlerle vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil alışveriş yapmalarının sağlanması amaçlanırken, mevzuata aykırı durumlara karşı gerekli uyarılar yapıldı.

Kulu Belediyesi yetkilileri, denetimlerin belirli aralıklarla kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, kurallara uyan esnaflara teşekkür etti. 

Vatandaşlardan ise karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmeleri istendi.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER