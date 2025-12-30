Konya için meteoroloji uyarı! 14 ilçesine kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçeleri dâhil olmak üzere toplam 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, yılın son günleri ve yeni yılın ilk günlerine ilişkin önemli hava olaylarına dikkat çekildi.

YILIN SON GÜNÜ LAPA LAPA KAR GELİYOR

Tahminlere göre 2025 yılının son gününde Konya genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kent merkeziyle birlikte Derebucak, Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı, Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Akören, Çumra, Karapınar, Emirgazi, Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Lapa lapa yağması beklenen kar, yeni yıl öncesinde kış şartlarını belirgin şekilde hissettirecek.

SOĞUK HAVA DALGASI SICAKLIKLARI SERT DÜŞÜRECEK

Yeni yılın ikinci günü olan 2 Ocak Cuma itibarıyla Konya, kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Özellikle yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde hava sıcaklıklarının -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yetkililer, don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

YENİ YILIN İLK PAZAR GÜNÜ ISINMA BEKLENİYOR

Soğuk havanın etkisinin birkaç gün sürmesinin ardından, 4 Ocak Pazar günü itibarıyla hava sıcaklıklarında kademeli bir artış öngörülüyor. Yeni yılın ilk pazar gününde Konya genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşması, kar yağışının ise yerini parçalı bulutlu havaya bırakması bekleniyor. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların yine de tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

