Konya’da mor bahçeler beyaza büründü! Barajlara su geldi

Kar yağışıyla birlikte ekili tarım alanları olumlu yönde etkilenirken, yaz döneminde mor rengiyle bilinen lavanta tarlaları, kış mevsiminde yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede tarımsal sulama açısından büyük önem taşıyan ve Beyşehir Gölü'ne su takviyesi sağlaması amacıyla geçtiğimiz yıllarda inşa edilen Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı da son yağışlardan olumlu etkilendi.
Gembos Ovası'nda çiftçilik yapan üreticiler için hayati öneme sahip olan barajda su seviyesinin yükselmesi ilçe sakinlerini sevindirdi.
Kaynak: İHA