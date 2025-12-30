GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Türkiye şehitlerini uğurluyor: Kahraman şehitlerimiz için veda töreni düzenlendi!

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye şehitlerini uğurluyor: Kahraman şehitlerimiz için veda töreni düzenlendi!
Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 kahraman polisimiz şehit oldu.

Şehitlerimiz için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Şehit Pehlivan son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Yalova Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Pehlivan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Şehit Pehlivan'ın naaşı, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yalova Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin polis memuru eşi Kader Pehlivan, çocukları Ediz Mete, Elif Begüm ve Aybüke Gökçe Pehlivan ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Pehlivan'ın 18 yıl önce İstanbul'da göreve başladığı, sırasıyla Bingöl, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt il emniyet müdürlükleri kadrosunda görev yaptıktan sonra temmuz 2024'ten bu yana Yalova'da görev yaptığı öğrenildi.

Bu arada törene katılan çok sayıda vatandaş, Türk bayrağı açarak şehir meydanına yürüdü.

Şehit polis memuru Turgut Külünk'ün cenaze töreni memleketi Düzce'de yapılacak. Külünk, Akçakoca ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kapkirli köyü mezarlığına defnedilecek.

Operasyonda şehit olan polislerden Yasin Koçyiğit ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazı Şereflikoçhisar ilçesi Çalönü Kasabası Mezgit Köyü Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Naaşı köy mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

