Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararı gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Somali'nin terörle mücadelesinde desteğimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Türkiye olarak filomuza yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz. İsimleri Çağrı Bey ve Yıldırım. Bir tanesi Somali açıklarında diğeri ise Karadeniz'de görev yapacak. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Dünyanın 4. filosuna sahip olmuş bulunuyoruz.

Somali ile balıkçılık alanında iş birliğimiz yeni boyut kazandı. Somali Cumhuriyeti ile tarihi bir iş birliğini uzay alanında hayata geçireceğiz. Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan ulaşacak projeyi Türkiye Uzay Ajansı ile gerçekleştireceğiz. Tüm projeleri hayata geçirirken Kızılay, AFAD ve TİKA başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımızla Somali'ye destek olacağız.

İsrail'e Somaliland tepkisi

Somali'nin birlik ve muhafazası bizim için önemlidir. Elinde 71 bin Filistinli kardeşmizin kanı olan Netenyahu hükümeti şimdi de Afrika'yı istikrarsızlaştırmak istemektedir. ABD Trump'un konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı. İsrail'in Somaliland'u tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Somaliland bölgesinin geleceğine dair kararlar Somalililerin iradesini karşılayacak şekilde alınmalıdır. Somalili kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerine inanıyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi

