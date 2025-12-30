Mehmet Akif Ersoy’dan sürpriz hamle: “Siyasi Operasyon’’ demişti şimdi etkin pişmanlık istedi!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir karar aldı. İlk ifadesinde suçlamaları sert bir dille reddeden Ersoy, “Etkin Pişmanlık“ yasasından faydalanmak için savcılığa başvurdu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk televizyonunun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Tutuklandığı mahkemede "Bana siyasi operasyon yapılıyor" savunması yapan Ersoy'un, ifadesini değiştirerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ortaya çıktı.

Savcıya Ek İfade Verecek



Edinilen son dakika bilgilerine göre; cezaevinde bulunduğu süre zarfında avukatlarıyla görüşen Ersoy, savcılık makamına başvurarak bildiklerini anlatmak istediğini belirtti. Bu talep üzerine jandarma eşliğinde adliyeye sevk edilen Ersoy'un, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ek ifade vermesi bekleniyor.

Etkin Pişmanlık Nedir?

Bir kişinin işlediği suçtan samimi şekilde pişman olup, bu pişmanlığını somut bir davranışla göstermesi halinde cezasının azaltılması ya da tamamen kaldırılması anlamına gelen hukuki bir kavram olarak biliniyor.

Kişinin etkin pişmanlık göstermesi halinde suçun niteliğine göre ceza indirimi veya cezalandırılmaması sonucu ortaya çıkar.

İlk İfadesinde "İtibar Suikastı" Demişti

Ersoy, mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaların utanç verici olduğunu savunmuştu.

Son iki aydır yakınlarıyla "Başıma bir şey gelir mi?" diye konuştuğunu anlatan Mehmet Akif Ersoy, "Ailem adına, bana güvenenler adına üzüldüm. İfadelerdeki sorular çirkin ifadelerdi. Gizli tanık yönünden sorulan sorulara, hepsine açık yüreklilikle cevap verdim." diyerek kendini savunmuştu.

"Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur." diyen Ersoy, savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara tepki göstermişti.

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.

Kaynak: Haber Merkezi