Mehmet Akif Ersoy adliyeye getirildi: İfadesi alınıyor

Güncelleme Tarihi:

Mehmet Akif Ersoy adliyeye getirildi: İfadesi alınıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, ifadesi alınmak üzere cezaevinden adliyeye getirildi. Savcı karşısına çıkan Mehmet Akif Ersoy’un itirafçı olacağı öne sürüldü.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Aradan geçen iki haftanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş, son gelişmeyi aktardı.

İFADESİ ALINACAK

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Adliyeye getirilen Ersoy'un, savcılık tarafından yeniden ifadesinin alındığı öğrenildi.

İTİRAFÇI OLACAK İDDİASI

Altıntaş'ın aktardığı bilgilere göre; ifadesi alınan Ersoy'un, itirafçı olacağı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 9 Aralık'ta uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasına göre Ersoy hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, "kabul etmek veya bulundurmak”, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve "kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay da gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan 11 Aralık Perşembe günü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci de ifade vermek için gittiği İstanbul Adalet Sarayı'nda, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 17 Aralık Çarşamba günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nun 15 Aralık Pazartesi günü tarihli raporuna göre, aralarında Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı yedi ismin uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Medya isimlerinin yanı sıra sanat ve sosyal medya dünyasından da birçok isim, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.



