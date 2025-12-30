Erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kaybolan Elif için Konya’daki ağabeyi konuştu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptığı sırada kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de yoğun şekilde devam ediyor. Jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin yanı sıra dalgıç ekipleri de botlarla gölette arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında bölgede hem karadan hem de sudan titiz tarama yapılırken, şu ana kadar genç kadına ait herhangi bir ize ulaşılamadığı öğrenildi.

Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Olayla ilgili şu anda tam anlamıyla bilinen bir şey yok. Şu anda varsayımlar üzerine hareket ediliyor. Zaten olay Cumartesi akşamı olmuş. Pazar günü saat 10, 11 gibi bizim haberimiz oldu. Emniyet güçlerine de o saatlerde, 11-12 civarında haber verilmiş. Arada kayıp zamanlar var. Gidilebilecek, hatta gidilemeyecek bütün noktaları gerek emniyet güçleri gerek off-road'cu arkadaşlar, köydeki ve civar köylerdeki abilerimiz ellerinden geldiği kadar kontrol ettiler, baktılar ama en ufak bir iz yok. Anlam veremiyoruz. Bir kaza durumu olsa ya da bir yere takılsa gidebileceği yollar belli, 'çıkar' diye düşünüyoruz. Bu zamana kadar bulunurdu. Olayla ilgili incelemeler zaten sürüyor. Gerek devlet güçlerimiz gerek biz elimizden geldiği kadar civardan bilgi toplamaya çalışıyoruz ama şu an için net bir bilgimiz yok. Aramalara devam ediyoruz" dedi.

Ağabeyi Konya'da yaşıyormuş

İbrahim Kumal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erkek arkadaşıyla görüşüyorlarmış, benim de sonradan haberim oldu. Hatta daha önce problemleri varmış. Bana yansıtılmamış, ben de yeni öğrendim. Bu bölgede yaşamıyorum, işim gereği Konya'da ikamet ediyorum. Öyleymiş yani. Onlar zaten kamp yapıyorlarmış. Kardeşimi de davet etmişti, o da gelmiş. Zaten ara ara geliyorlardı; 1-2 saatlik ateş yakma, sohbet etme gibi. Buralar insanların kamp yapmak için geldiği, sosyal bir alan. Bildiğimiz kadarıyla olay da bu şekilde gelişiyor. Sonrasında aralarında tartışma çıkıyor, kardeşim kızıyor, arabaya binip gidiyor ve ondan sonra bir daha haber alınamıyor. Tahmin edilen süreç bu. Bütün arama çalışmaları Kapıdağ Yarımadası'nda yürütülüyor. Bildiklerim bu kadar."

Erdek Kaymakamı Hasan Göç ise olayla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Kayıp kızımızı sağ salim buluruz temennisiyle konuşmama başlamak istiyorum. Çok üzücü, elim bir olay yaşadık. Bunu üç gündür fedakârca takip eden kamu kurumu personelimiz, jandarmamız ve sivil toplum kuruluşlarımızın burada yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları belli bir noktaya geldi. Ancak henüz sevindirici bir haber alamadık. 150'si jandarmamız olmak üzere, bunun bir bölümü su altı kurtarma ekibi, 200'ü de diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından personel olmak üzere toplamda 350 kişiyle çalışmalarımız devam ediyor. Olabilecek bütün alternatifler değerlendirilerek, olayın meydana geldiği bölgeden dışa doğru ayrıntılı bir şekilde her yeri adım adım tarayıp tüm izleri takip ederek araştırmamızı sürdürüyoruz. Sonu nereye kadar giderse, ne kadar süre alırsa alsın devletimiz bu kızımızı bulmak ve inşallah sağ salim bularak ailesine teslim etmek niyetinde. Fedakârca çalışan tüm kamu görevlisi arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarından bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz.

Sizler de burada bize destek oluyorsunuz, bu çabamızı halkımıza iletiyorsunuz. Tekrardan, ondan iyi bir haber bekleyen kızımızın ailesine sabır diliyorum."

Yetkililer arama çalışmalarının çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtirken, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA