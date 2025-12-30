Konya’da seri hırsız otel odasında yakalandı!

Konya’nın Kulu ilçesinde ev, iş yeri ve oto hırsızlığına karışan 18 yaşından küçük şüpheli Ö.T., polisin takibi sonucu Aksaray’da bir otelde kıskıvrak yakalandı. Çantasından çıkanlar ise “pes“ dedirtti.
Alınan bilgilere göre, farklı tarihlerde gerçekleşen iş yerinden, kurumdan hırsızlık olayı ile evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarının ardından firar eden şüphelinin yakalanması için Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Adım Adım Takip: Otel Odasında Baskın
Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelinin Aksaray'da bir otele giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine, şüpheli şahıs kaldığı otelde Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına altına alındı.
Çantasından Servet Çıktı
Şüphelinin yanında bulunan çantada yapılan aramada; 3 adet bilezik, 27 bin 550 Euro, 8 bin 235 TL ile Mercedes marka bir araca ait anahtar ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların, 28 Aralık 2025 günü Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen oto ve evden hırsızlık olaylarında çalınan eşyalar olduğu tespit edildi.
Öte yandan, çalınan ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2002 model Mercedes marka araç, Aksaray merkezde bulunarak otoparka çekildi.
Suçlu Tutuklandı
Gözaltına alınarak adiyeye sevk edilen Ö. T. şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
