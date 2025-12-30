GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Soykırımcı İsrail ordusu 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusu 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ateş açarak 11 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde Dena Hüseyin Mikat isimli Filistinli kız çocuğuna ateş açtı.

İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında çekildiği bölgede vurulan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da Tuffah Mahallesi'nin doğusunda konuşlu İsrail askeri araçlarının yerleşim bölgesine açtığı yoğun ateş sonucu Mikat'ın yaşamını yitirdiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, en az 418 sivil yaşamını yitirdi, 1141 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

