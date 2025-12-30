THY duyurdu: 61 sefer iptal edildi! Uçuşu olanlar dikkat!

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihi 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" dedi.
Üstün, vatandaşlara yönelik önemli bilgilendirmeler yaparak, uçuş emniyetinin öncelik olduğunu vurguladı.
Yolcular Uçuş Durumlarını Online Takip Edebilecek
THY İletişim Başkanı Üstün, iptal edilen seferlerle ilgili yolculara ulaşım konusunda şu bilgileri verdi: "Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Yolcuların, iptal edilen seferler için iade, değişiklik veya yeni rezervasyon gibi işlemleri Turkish Airlines'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir.
Kaynak: Haber Merkezi