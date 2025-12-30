Aksaray’da Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Aksaray Hava Durumu

Aksaray’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor; Valilik yeni yıl öncesi eğitime ara verildiğini duyurdu.

Aksaray genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar "Aksaray'da bugün kar yağacak mı?", "Kar yağışı ne kadar sürecek?" ve "31 Aralık'ta okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Aksaray Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına tatil kararı alındı.

Aksaray'da Okullar Tatil mi? (31 Aralık Çarşamba)



Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre; il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Valilik açıklamasında, bu tatil kararının öğrencilerin heyecanla beklediği bir haber olduğuna değinilerek; aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Aksaray'da Bugün Kar Yağacak mı?



30 Aralık Salı (Bugün) Aksaray'da yer yer kar yağışı ve karla kaplanma riskinin olduğu dondurucu bir hava hakimdir. Gün içinde sıcaklıklar en yüksek 0°C ile -3°C aralığında seyrederken, gece saatlerinde termometrelerin -5°C'ye kadar düşmesi beklenmektedir.

Aksaray'da Ne Zaman Kar Yağacak?



Meteorolojik tahminlere göre kar yağışı yılın son gününde de etkisini sürdürecek. 31 Aralık Çarşamba günü Aksaray genelinde bulutlu, yer yer yoğun kar yağışlı ve dondurucu don olaylarının yaşandığı bir hava öngörülüyor. Yeni yılın ilk günlerinde (1-2 Ocak) yağışın kesilmesi beklense de sıcaklıkların gece -14°C'ye kadar gerileyeceği ve dondurucu soğukların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Aksaray Hava Durumu (8 Günlük)



Bugün (30 Ara Sal): Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ve Don – -3°C / 0°C

Yarın (31 Ara Çar): Bulutlu, yer yer yoğun kar yağışı ve Don – -3°C / -5°C

1 Oca Per: Yer yer kar yağışı, açık hava ve Don – -1°C / -11°C

2 Oca Cum: Güneşli ve Şiddetli Don – -8°C / -14°C

3 Oca Cmt: Parçalı bulutlu ve Don – -7°C / -14°C

4 Oca Paz: Güneşli ve Don – -3°C / -11°C

Kaynak: Haber Merkezi