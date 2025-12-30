Sivas’ta Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Sivas Hava Durumu

Sivas’ta dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor; Vali Yılmaz Şimşek il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sivas genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve sıfırın altına düşen sıcaklıklar hayatı zorlaştırıyor. Vatandaşlar "Sivas'ta bugün kar yağacak mı?", "Kar ne zaman şiddetlenecek?" ve "31 Aralık'ta okullar tatil mi?" sorularına kilitlendi. Sivas Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasıyla, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde tatil kararı alındı.

Sivas'ta Okullar Tatil mi? (31 Aralık Çarşamba)



Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Bu karar; kreşler, anaokulları, ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra rehabilitasyon merkezlerini de kapsamaktadır. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personel ile çocuğu kreşe giden kadın çalışanlar da idari izinli sayılacaktır.

Sivas'ta Bugün Kar Yağacak mı?



30 Aralık Salı (Bugün) Sivas'ta parçalı bulutlu bir hava hakim olsa da dondurucu soğuklar etkisini hissettirmektedir. Gün içinde sıcaklıklar en yüksek -3°C seviyelerinde kalırken, gece saatlerinde termometrelerin -7°C'ye kadar düşmesi beklenmektedir.

Sivas'ta Ne Zaman Kar Yağacak?



Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışı yılın son gününde etkisini artıracak. 31 Aralık Çarşamba günü şehir genelinde yer yer kar yağışlı bir hava ve buna bağlı karla kaplanma riski öngörülüyor. Yeni yılın ilk günlerinde ise kar yağışı devam ederken dondurucu soğuklar şiddetlenecek; 2 ve 3 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıklarının -21°C'ye kadar düşerek şehri adeta buz kesmesi bekleniyor.

Sivas Hava Durumu (8 Günlük)



Bugün (30 Ara Sal): Parçalı bulutlu ve Don – -3°C / -7°C

Yarın (31 Ara Çar): Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile Don – -3°C / -11°C

1 Oca Per: Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile Don – -3°C / -11°C

2 Oca Cum: Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve şiddetli Don – -9°C / -21°C

3 Oca Cmt: Parçalı bulutlu ve şiddetli Don – -7°C / -21°C

4 Oca Paz: Parçalı bulutlu ve Don – -1°C / -13°C

5 Oca Pzt: Parçalı bulutlu ve Don – -2°C / -12°C

6 Oca Sal: Çok bulutlu ve Don – 1°C / -8°C

