Kayseri’ye Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Kayseri Hava Durumu

Kayseri’de dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkisini artırıyor; Valilik, buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kayseri genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olağan akışı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar "Kayseri'de bugün kar yağacak mı?", "Kar ne zaman şiddetlenecek?" ve "31 Aralık'ta okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Kayseri Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasıyla, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde tatil kararı alındı.

Kayseri'de Okullar Tatil mi? (31 Aralık Çarşamba)



Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Açıklamada ayrıca; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri'ye Bugün Kar Yağacak mı?



30 Aralık Salı (Bugün) Kayseri'de gökyüzü çok bulutlu bir seyir izlerken, dondurucu soğuklar etkisini göstermektedir. Gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışının başlaması beklenmektedir. Şehir merkezinde sıcaklıkların gece -6°C seviyelerine kadar düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Kayseri'ye Ne Zaman Kar Yağacak?



Meteorolojik tahminlere göre asıl kar yağışı yarın etkisini artıracak. 31 Aralık Çarşamba günü (Yarın) şehir genelinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklenirken; rüzgarın güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Kar yağışının özellikle Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçeleri ile yüksek kesimlerinde tipi şeklinde görülmesi ve yılın son günlerinde aralıklarla devam etmesi öngörülmektedir.

Kayseri Hava Durumu (7 Günlük)



Bugün (30 Ara Sal): Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı – En yüksek 4°C / En düşük -6°C

Yarın (31 Ara Çar): Kuvvetli kar yağışlı ve fırtınalı – 1°C / -14°C

1 Oca Per: Bulutlu ve yer yer kar yağışlı – -2°C / -11°C

2 Oca Cum: Parçalı bulutlu ve şiddetli Don – -2°C / -11°C

3 Oca Cmt: Parçalı bulutlu ve Don – 2°C / -9°C

4 Oca Paz: Parçalı bulutlu – 4°C / -3°C

5 Oca Pzt: Çok bulutlu – 5°C / -1°C

