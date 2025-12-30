GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,10
EURO
50,56
STERLİN
58,13
GRAM
6.186,12
ÇEYREK
10.164,54
YARIM ALTIN
20.230,22
CUMHURİYET ALTINI
40.332,71
YAŞAM Haberleri

Mardin’e Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Mardin Hava Durumu

Mardin’de dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor; Valilik eğitime verilen aranın 31 Aralık’ta da devam edeceğini duyurdu.

Mardin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar "Mardin'e bugün kar yağacak mı?", "Kar ne zaman dursa?" ve "31 Aralık'ta okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Mardin Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasıyla, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle tatil kararı uzatıldı.

Mardin'de Okullar Tatil mi? (31 Aralık Çarşamba)

Mardin Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre; kent genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Açıklamada ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, hamile personel ve 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mardin'e Bugün Kar Yağacak mı?

30 Aralık Salı (Bugün) Mardin'de dondurucu bir hava hakim olurken, il genelinde yer yer kar yağışı ve yoğun buzlanma riskinin devam ettiği bildirilmiştir. Gün içinde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesiyle birlikte don olayları yaşamı zorlaştırmaktadır.

Mardin'e Ne Zaman Kar Yağacak?

Meteorolojik tahminlere göre kar yağışı yılın son gününde şiddetini artıracak. 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde parçalı bulutlu olması beklenen havanın, öğle saatlerinden itibaren yerini yer yer kuvvetli kar yağışına bırakması öngörülüyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği tahmin edilirken, gece sıcaklıklarının -8°C'ye kadar düşmesiyle dondurucu soğukların etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Mardin Hava Durumu (8 Günlük)

Bugün (30 Ara Sal): Yoğun kar yağışı ihtimali ve Don – -3°C / -5°C

Yarın (31 Ara Çar): Yer yer kuvvetli kar yağışı ve şiddetli Don – -2°C / -8°C

1 Oca Per: Yer yer kar yağışlı ve dondurucu soğuk – 0°C / -5°C

2 Oca Cum: Parçalı bulutlu ve şiddetli Don – -6°C / -8°C

3 Oca Cmt: Güneşli ve dondurucu soğuk – -5°C / -9°C

4 Oca Paz: Güneşli ve Don – 0°C / -5°C

5 Oca Pzt: Parçalı bulutlu – 2°C / -2°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER