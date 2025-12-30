Kastamonu’da Bugün Kar Yağacak mı 2025? Okullar Tatil mi? Kastamonu Hava Durumu

Kastamonu dondurucu soğukların ve kar yağışının etkisi altında; Valilik taşımalı eğitim için tatil kararı aldı.

Kastamonu genelinde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar "Kastamonu'da bugün kar yağacak mı?", "Kar yağışı ne kadar sürecek?" ve "31 Aralık'ta okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Valilikten gelen son dakika açıklamasıyla birlikte, özellikle taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil haberi kesinleşti.

Kastamonu'da Okullar Tatil mi? (31 Aralık Çarşamba)



Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede devam eden olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Valilik, olumsuz hava koşullarının sürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'da Bugün Kar Yağacak mı?



30 Aralık Salı (Bugün) Kastamonu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve karla kaplanma olasılığı ile birlikte don olayı beklenmektedir. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C seviyelerinde kalırken, gece saatlerinde termometrelerin -10°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Kastamonu'da Ne Zaman Kar Yağacak?



Meteorolojik tahminlere göre kar yağışı yılın son gününde de devam edecek. 31 Aralık Çarşamba günü (Yarın) bulutlu bir hava ile birlikte yer yer kar yağışı ve karla kaplanma olasılığı öngörülüyor. Yeni yılın ilk günü olan 1 Oca Perşembe günü de kar yağışının süreceği ve sıcaklıkların gece -11°C'ye kadar gerileyerek dondurucu etkisini artıracağı tahmin edilmektedir.

Kastamonu Hava Durumu (7 Günlük)



Bugün (30 Ara Sal): Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve karla kaplanma ile Don – 1°C / -10°C

Yarın (31 Ara Çar): Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve karla kaplanma ile Don – -2°C / -11°C

1 Oca Per: Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve karla kaplanma ile Don – -2°C / -11°C

2 Oca Cum: Parçalı bulutlu ve Don – -2°C / -11°C

3 Oca Cmt: Parçalı bulutlu ve Don – 2°C / -9°C

4 Oca Paz: Parçalı bulutlu ve Don – 4°C / -3°C

5 Oca Pzt: Çok bulutlu ve Don – 5°C / -1°C

Kaynak: Haber Merkezi