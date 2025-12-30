HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV’SİZ ARAÇ YASASINDA SON DURUM (30 ARALIK 2025)

Hurda teşviki yasası ve ÖTV'siz araç düzenlemesi, 30 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. "ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi?”, "Hurda araç teşviki ne zaman çıkacak?” ve "İlk Arabam desteği başvuruları başladı mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. TBMM'ye sunulan teklif henüz yasalaşmazken, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ VE HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi içeren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunuyor. Düzenlemenin hem otomotiv sektörünü canlandırması hem de çevre kirliliğini azaltması hedefleniyor. Henüz Meclis'ten geçen bir yasa bulunmazken, kamuoyuna yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, yerli otomobil üretimini teşvik etmek ve çok çocuklu ailelerin sıfır araç sahibi olmasını sağlamak amacıyla hazırlandı. Program kapsamında satın alınacak araçlarda yerlilik şartı aranacak. Destekle birlikte uygun finansman koşulları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulması planlanıyor.

İLK ARABAM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre programdan 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileler faydalanabilecek. Özellikle düşük gelir grubuna yönelik olarak hazırlanan destek paketinde, ailelerin satın alma gücüne uygun ödeme planları ön planda olacak. Başvuru tarihleri ve kesin şartlar henüz açıklanmadı.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ NEDEN ÖNEMLİ?

Hurda araç teşviki ile trafikteki eski ve yüksek emisyonlu araçların sistemden çıkarılması hedefleniyor. Daha önce 2018 yılında uygulanan hurda teşvikinde 16 yaş ve üzeri araçlar kapsamda yer almış, milyonlarca araç geri dönüşüme kazandırılmıştı. Yeni düzenlemenin de benzer şekilde çevresel ve ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

TESK'TEN HURDA TEŞVİKİ YASASI ÇAĞRISI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda teşvik yasasının yeniden çıkarılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, bu adımın ithal hurda ihtiyacını azaltacağını, vatandaşların daha güvenli ve az yakıt tüketen araçlara ulaşmasını sağlayacağını belirtti. Ayrıca düzenlemenin enflasyon üzerindeki baskıyı da azaltabileceğini ifade etti.

