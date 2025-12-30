GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı!

Konya’nın Emirgazi ilçesinde bir şahsın gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 2 kişi yaralandı. İlçe merkezinde başlayan ve Ekizli Mahallesi’nde devam eden dehşetin şüphelisi, jandarma ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, S.B. isimli şüpheli, ilçe merkezinde İ.B'yi silahla vurarak yaraladı.

Önce Merkezde Sonra Mahallede Ateş Açtı

Saldırının ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, Emirgazi'ye bağlı Ekizli Mahallesi'ne giderek burada yaşayan D.Ü. isimli kişiyi de silahla yaraladı. İki ayrı noktada gerçekleşen saldırılar sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir Yaralının Durumu Ağır

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. D.Ü'nün Karapınar Devlet Hastanesi'nden Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Jandarma Kaçmasına İzin Vermedi

Olayların ardından kaçan şüpheli S.B., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

