Konya’da iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, S.B. isimli şüpheli, ilçe merkezinde İ.B'yi silahla vurarak yaraladı.
Önce Merkezde Sonra Mahallede Ateş Açtı
Saldırının ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, Emirgazi'ye bağlı Ekizli Mahallesi'ne giderek burada yaşayan D.Ü. isimli kişiyi de silahla yaraladı. İki ayrı noktada gerçekleşen saldırılar sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir Yaralının Durumu Ağır
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. D.Ü'nün Karapınar Devlet Hastanesi'nden Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma Kaçmasına İzin Vermedi
Olayların ardından kaçan şüpheli S.B., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA