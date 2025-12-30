AJet olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 seferini karşılıklı olarak iptal etti
AJet, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık’ta yapılacak 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir." ifadelerini kullandı.
