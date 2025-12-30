GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

AFAD kar yağışında vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı

AFAD kar yağışında vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı
AFAD, 27-29 Aralık arasında yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde, yollarda mahsur kalanlara 1670 paket içme suyu, 1596 paket kumanya ve 600 battaniye dağıttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu illerde yaşanan gelişmelerin 7/24 esasına göre yakından takip edildiği, sahadan alınan anlık durum verileri doğrultusunda AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili afet gruplarının aktif hale getirildiği ve çalışmaların eş güdüm içerisinde sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle turuncu uyarı verilen 12 il ve sarı uyarı verilen 26 ilde, 22 bin 813 personel ve 7 bin 689 araç ile iş makinesinin görev aldığı kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan 2 bin 945 ihbarın tamamına müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik 1670 paket içme suyu, 1596 paket kumanya, 600 battaniye dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan karayollarında Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve köy yollarında il özel idareleri ve belediyelerin ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle enerji kesintisi yaşanan yerleşim birimlerine enerji arzının yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar, ilgili dağıtım kuruluşlarının ekipleri tarafından sürdürülmüş ve kademeli olarak normale dönüş sağlanmıştır."

Kaynak: AA

