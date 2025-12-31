GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İki genç öldürülmüştü: Çifte cinayette sır perdesi aralandı
Adana’nın Yüreğir ilçesinde, Tolgahan Akyüz ile arkadaşı Berdan Balsak’ın öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin 11 şüpheli tutuklandı. İş yeri sahibinin iki gence, “Sizin hasımlarınız var. Buraya girip çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor.“ dediği ve kavganın bu nedenle çıktığı iddia edildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede başlayıp sokakta devam eden silahlı kavgada, Tolgahan Akyüz (25) ile Berdan Balsak (22) hayatını kaybetmişti.

Olay, 27 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Kafur U., kahvehanesine oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz ile arkadaşı Berdan Balsak'ı iş yerine almak istemeyince aralarında tartışma çıkmıştı.

Berdan Balsak (solda) ve Tolgahan Akyüz (sağda)

SOKAKTA SİLAHLI ÇATIŞMA

Kahvehanedekilerin de karışmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüşmüştü. İş yerinin üst katından tabanca ve tüfeklerle ateş açılmıştı.

İKİ ARKADAŞ HASTANEDE ÖLDÜ

Silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar baş ve göğsüne isabet eden Akyüz ile göğsünden vurulan Balsak, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçmıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kafur U.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin kimliklerini belirledi.

"HASIMLARINIZ VAR, BİZİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYORSUNUZ"

Kafur U.'nun olay günü Akyüz ile Balsak'a "Sizin hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok." dediği ve kavganın bu nedenle yaşandığı öne sürüldü.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, Kafur U.'nun yanı sıra kavgaya karıştığı belirlenen Bekir A. (23), Ömer U. (19), Yavuz U. (38), Yılmaz U. (41), Aydın K. (46), Ramazan A. (48), İsmail A. (41), Diyar K. (20), Kansu S. (18), Onur U.'yu (34) adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında silahları kendilerinin kullanmadığını öne süren 11 şüpheli, işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ele geçirilen silahlar ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Balistik incelemenin ardından silahları kimin kullandığının belirleneceği bildirildi.

Kaynak: DHA

