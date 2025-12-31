GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,16
EURO
50,60
STERLİN
58,06
GRAM
6.233,32
ÇEYREK
10.237,11
YARIM ALTIN
20.374,91
CUMHURİYET ALTINI
40.621,21
KONYA Haberleri

“Haydi Bil Bakalım’’ yarışmasının Karatay ilçe finali tamamlandı

- Güncelleme Tarihi:

“Haydi Bil Bakalım’’ yarışmasının Karatay ilçe finali tamamlandı
Eğitim, bilgi ve heyecanın bir araya geldiği “Haydi Bil Bakalım” yarışmasının Karatay ilçe finali gerçekleştirildi. Ödül törenine katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek başarılar diledi.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım” Bilgi Yarışması'nın Karatay ilçe finali ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen final programına; 27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı.
Proje kapsamında ayrıca Haydi Oyna Bakalım Tiyatro Yarışması, Haydi Pişir Bakalım Yemek Yarışması ve Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışmaları da yer aldı.

DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU

Karatay genelinde 6. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışma sonucunda; Uluırmak Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu birinci, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

KAYACILAR, ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, yarışmada dereceye giren okulları tebrik etti. Yarışmanın keyifli ve eğlenceli geçtiğini belirten Kayacılar, finale kadar gelmenin başlı başına önemli bir başarı olduğunu vurguladı. İl müsabakalarında Karatay'ı temsil edecek okula başarılar dileyen Kayacılar, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

KILCA: BU HEYECANA ORTAK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışmasının Karatay ilçe finalinin heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Finale kalan tüm okulları ve öğrencileri tebrik eden Başkan Kılca, yarışmanın birincisi olan Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu'nu da ayrıca kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Kılca, uzun yıllardır devam eden bilgi yarışması geleneğinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, organizasyonda emeği geçen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teşekkür etti.

AYHAN: ÖĞRENCİLERİMİZ KARATAY'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKTİR

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise Konya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde gerçekleştirilen yarışmanın güzel, eğlenceli ve heyecan dolu geçtiğini ifade etti. Yarışmaya katılan 34 ortaokul ile finale kalan okulları ve tüm öğrencileri tebrik eden Cengiz Ayhan, öğrencilerin Karatay'ı turnuvalarda en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti.

SORGUN: TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİM İÇİN BİRİNCİ

27. dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da yarışmaya katılan tüm öğrencilerin kendileri için birinci olduğunu vurgulayarak, finale kadar gelmenin büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Ahmet Sorgun, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in de öğrencilere selam ve tebriklerini ilettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Program, dereceye giren okullara ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER