Yoğun kar nedeniyle bazı yollarda ulaşım durdu

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Göksun yolunun 0-53. kilometrelerinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Bu nedenle yol geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Kangal-Gürün yolunun 41-66, Sivas-Gürün yolunun 0-19 ve Sivas-Kangal yolunun 0-42. kilometrelerinde kar ve tipi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla trafik akışı sağlanamıyor.
Ayrıca, Malatya-Adıyaman il sınırındaki Erkenek-Gölbaşı yolu ile Adıyaman-Çelikhan yolunu açma çalışmaları devam ediyor.
Niğde-Çiftlik yolunun 8-30. kilometrelerinde de kar ve tipi ulaşımı engelliyor.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışının durdurulduğu ve karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Yolun yeniden trafiğe açılmasına ilişkin bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”