GÜNCEL Haberleri

Ankara’da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak
Ankara Valiliği, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşında il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla kapsamlı emniyet ve asayiş tedbirleri alındı.

Bu kapsamda otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence merkezlerinin bulunduğu alanlar, oteller ile şehirde vatandaşların yoğun olarak bulunması muhtemel tüm noktalarda gerekli güvenlik planlamaları ve trafik düzenlemeleri yapıldı.

Alınan tedbirler çerçevesinde jandarma sorumluluk bölgelerinde 1543 personel, 275 araç ve 11 drone ile emniyet sorumluluk bölgelerinde de 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araçla asayiş tedbirleri uygulanacak.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi

Bu tedbirler kapsamında, bugün saat 18.00'den itibaren yoğunluk sona erene kadar; Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ile Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde), Bestekar, Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3. Cadde), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddelerinin tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokaklar da trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca ihtiyaç olması halinde Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

Kaynak: AA

