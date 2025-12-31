GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor 2025’te neler yaptı? 47 maçta 62 puan!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor 2025’te neler yaptı? 47 maçta 62 puan!
Konyaspor’un 2025 yılındaki grafiği ve performansı merak konusu oldu. Geride kalan yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda birçok maça çıkan Anadolu Kartalı, kıran kırana maçlarda boy gösterdi. Peki, Konyaspor 2025 yılında ne yaptı?
 
Konyaspor'un 2025 yılındaki maç performansı ve grafiği merak konusu oldu. Gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası olmak üzere birbirinden kritik maçlarda boy gösteren yeşil-beyazlılar; bahse konu dönemde çetin bir süreçten geçti. Peki, Konyaspor 2025 yılında ne yaptı?
 
39 maçta 43 puan
 
Konyaspor, 2025 yılında Süper Lig'de tam 39 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar bahse konu periyottan 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Rakiplerine karşı 47 kez gol sevinci yaşayan Anadolu Kartalı, filelerinde ise 54 gol gördü. Konyaspor bu süreçte ise hanesine 43 puan yazdırdı.
 
 
Kupada 8 maç
 
Konyaspor, 2025 yılında Türkiye Kupası arenasında da boy gösterdi. Yeşil-beyazlılar gerek tekli eleme gerekse grup aşamalarında tam 8 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar bunlardan 6'sını kazanırken 1 maçtan beraberlikle, 1 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Konyaspor bahse konu süreçte 17 kez ağlar sarsarken filelerinden de 9 top çıkarttı.
 
 
Tamı tamına 47 maç!
 
Konyaspor, gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası olmak üzere 2025 yılında toplam 47 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar bu süreçte 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet elde etti. Anadolu Kartalı rakiplerine karşı 64 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında ise 63 gol gördü. Konyaspor, bu süreçte ise hanesine 62 puan yazdırarak maç başına 0,7 puan topladı.
 
 
(Hasan Yıldırım)
 

