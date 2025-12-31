HİSDER’de vefa buluşması: Dr. Ömer Yıldırım dualarla anıldı

HİSDER (Hikmet İlim ve Sanat Derneği) ’in Karatay Belediyesi Şemsi Tebrizi Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği Pazartesi Toplantıları’nda Çumra’da hekimliği, sosyal çalışmaları ve insani yönüyle hafızalarda yer edinen 9 Nisan 2025 tarihinde elim bir kaza sonucunda vefat eden Merhum Dr. Ömer Yıldırım, arkadaşları tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

HİSDER Genel Sekreteri Muzaffer TULUKÇU'nun dernek faaliyetleri Merhum Dr. Ömer Yıldırım'ın hayatı hakkında bilgi vermesinden sonra Mustafa ARSLAN, Ergül YILDIRIM , Dr. Mustafa GÜÇLÜ, Zeki TÜRKER, Muammer YAVUZ ve Mustafa Sinan ÜMİT tarafından rahmetlinin hayatından kesitler ve anılarını anlattılar.

İlk konuşmacı Muzaffer TULUKÇU, Dr. Ömer Yıldırım'ın 1951 yılında Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Tahtalı köyünde, beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiğini, 1959 yılında ailesinin Çumra merkeze göç etmesinin ardından ilk ve orta öğrenimini Çumra'da tamamladığına değindikten sonra " Lise eğitimini ise Konya Erkek Lisesi'nde yatılı olarak sürdürdü. Liseden sonra Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini kazandı. Üniversite eğitimine Eskişehir'de devam ederken idealindeki meslek olan hekimlik için üniversite sınavlarına yeniden hazırlandı ve Türkiye genelinde 361. olarak İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. Zorluklarla geçen üniversite yıllarında, Petrol Vakfı aracılığıyla Fethi Gemuhluoğlu'nun sağladığı burs, onun eğitim hayatında önemli bir destek oldu. Tıp eğitimini 1980 yılında tamamlayan Dr. Ömer Yıldırım, ilk görevine Çumra 1 No'lu Sağlık Ocağında hükümet tabibi olarak başladı. Aynı yıl, çocukluk döneminde çıraklığını yaptığı ve hayatı boyunca hizmet verdiği muayenehanesinde ilk hastasını kabul etti. 1982 yılının Haziran ayında askerlik görevini yapmak üzere Kars'ın Kağızman ilçesine gitti. Askerlik dönüşünde devlet görevine dönmeyerek, meslek hayatını kendi muayenehanesinde sürdürmeyi tercih etti.”

ÇUMRA'YA ADANMIŞ BİR HAYAT

Rahmetli Ömer Yıldırım hayatı boyunca doğduğum ve doyduğum yere hizmet felsefesi ile Çumra‘ya hizmet etmek için çalışmış 30 yılı aşkın süre Çumra Kızılay Dernek Başkanlığı görevini sürdürdüğüne değinen TULUKÇU, "Mustafa Dündar'ın 1980 yılında Cumhur'ya spor müdürü olarak atanmasından sonra Ömer Yıldırım öncülüğünde Çumra‘da bir sohbet grubu oluşturuldu Ömer Yıldırım'ın öğrenciliği esnasında İstanbul'da katıldığı sohbetlerden ilham alınarak tarih programları yapılmaya başlanıldı. HİSDER'in dernek olarak oluşturulmadan önce bir grupla Mehmet Şendal‘ın Meram‘daki bağ evinde tarih konularında yeni emekli olan Prof. Dr. Mikail Bayram'ın Selçuklu üzerinde sohbetleri ile programlarımız başladı .Sohbet halkasının genişlemesinden sonra Taş Cami karşısındaki evde sohbetlerimizi tarih ağırlıklı olarak devam ettirdik. 2012 yılında HİSDER'in dernek olarak başlamasından sonra yaz ve Ramazan ayı dışında her hafta toplumumuzu yakından ilgilendiren tarihi ve sosyal konular hakkında toplantılar yapmaktayız.” dedi.

HİZMET FELSEFESİ

İkbal ve istikbal beklentisi olmaksızın insanlara faydalı olmayı şiar edinen Dr. ÖmerYıldırım'ın 1983 yılından itibaren Anavatan Partisi (ANAP) bünyesinde siyasi faaliyetlerde bulunduğuna vurgu yapan TULUKÇU, il ve ilçe başkanlıkları, il ve ilçe belediye meclis üyelikleri, komisyon başkanlıkları, spor kulübü başkanlığı ve belediye başkan vekilliği gibi birçok görevde bulunduğunu, 1981 yılında, emekli öğretmen İsmail Hakkı Günay'ın kızı Nurşen Hanım ile evlenen Dr. Ömer Yıldırım, bu evlilikten üç kız ve bir erkek çocuk sahibi olduğunu, çocuklarından Hatice Güler'in aile hekimi, Sümeyra Özsolak'ın gıda mühendisi, Fatma Arslan'ın ziraat mühendisi, Ertuğrul Yıldırım'ın ise inşaat mühendisi olarak hayatlarını sürdürdüklerini belirterek beş kız ve bir erkek torun sahibi olan Dr. ÖmerYıldırım'a "Allah gani gani rahmet eylesin.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

GÖNÜL ADAMI BİR İNSAN

9 Nisan 2025 tarihine kadar aralıksız sürdürdüğü hekimlik hayatını sürdüren, 30 yılı aşkın süre Çumra Kızılay Derneği Başkanlığı görevini yürüten gönül adamı Dr. Ömer Yıldırım'la ilgili anılarına değinen Mustafa ARSLAN, evinde temelleri atılan ve Çumra'da uzun yıllar devam eden "Cuma Sohbetleri” nin bir neslin fikrî ve manevi dünyasının şekillenmesinde önemli bir yer tuttuğunu, her hafta düzenli olarak yapılan bu sohbetlerde konuların önceden katılımcılara dağıtılarak herkes toplantılara hazırlıklı gelir, meseleler derinlemesine ele alınırdı: "Bu sohbetler, yalnızca bir araya gelme değil; birlikte düşünme, istişare etme ve gönül inşa etme zeminiydi. Rahmetli Dr. Ömer Yıldırım, bu çevrenin en müstesna simalarından biriydi. Çumra Stadı'nda protokol tribününün yapılmasında büyük emeği bulunan Dr. Yıldırım, pratik zekâsı ve meseleleri çözmedeki becerikliliğiyle tanınırdı. Zor görünen pek çok iş, onun sağduyulu yaklaşımı ve çözüm odaklı tavrı sayesinde kolaylaşırdı. ” şeklinde konuştu.

İLK TANIŞMA

Diğer Konuşmacı Ergül YILDIRIM, Ali Altuntaş'ın yöneticiliği esnasında Ömer Abi ile tanıştığını, DSİ çalışmalarında yardımlarını gördüğüne değindikten sonra Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa GÜÇLÜ meslektaş olarak lise yıllarına uzanan bir dostlukları bulunduğunu, kendisiyle 1969 yılında lise eğitimi sırasında tanıştıklarını, o yıllarda ben boksla uğraşırken Ömer Yıldırım da güreş sporuyla ilgilendiğine söyleyerek , " Dr. Sıtkı'nın yanında çalıştığı dönemde hekimlik mesleğine ilgi duymaya başlaması, onun hayat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu.İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandığında ben Konya Yurdunda kalıyordum. Yurdun eve uzak olması ve sosyal yapının uyuşmaması sebebiyle kendisi başkan yurda geçti; ardından Kocamustafa'da arkadaşlarıyla bir eve çıktı. Özellikle arkadaşı Kutsi'nin disiplinli ve düzenli hayat anlayışı sayesinde, yaklaşık altı yıl boyunca evlerinde adeta bir aile ortamı oluşmuştu. Petrol Vakfından aldığı burs, bu dönemde yaşadığı geçim sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletti. Ben 1979 yılında Vakıf Gureba Hastanesinde göreve başlarken Ömer Yıldırım da 1980 yılında Çumra'da tabip olarak meslek hayatına başlamıştı.”

MESLEKTAŞLIKTAN FİKİR ARKADAŞLIĞINA DOĞRU

Devam eden süreçte arkadaşlıklarının devam ettiğine değinen GÜÇLÜ, " Ben Kars Kağızman'da askerlik yaparken çekilen kura sonucu o da ailesiyle birlikte askerlik görevini yapmak üzere yanıma geldi. İkimizin de çocukları vardı. O dönemde Çumra'dan Kağızman'a ulaşmak ancak dört otobüs değiştirerek mümkün olabiliyordu; buna rağmen görev bilinci ve fedakârlıkla bu süreci birlikte yaşadık.1983 yılında askerlik görevimizi tamamlayarak Konya'ya döndük. Ben Afganistan dönüşü 1988 yılında yeniden Çumra grubuna dahil oldum. Bu sohbetlerde, başta Lütfi Ekiz olmak üzere pek çok kıymetli isimle tanışma imkânı bulduk. " dedi.

Anma toplantısında söz alan Çumra Eski Belediye Başkanı Zeki TÜRKER, Dr. Ömer Yıldırım'ın özellikle insancıl yönüne vurgu yaptı. Muayenehanesinin belediyenin karşısında bulunması sebebiyle sık sık yanına uğradığını, onunla sohbet ederek moral bulduğunu ifade etti: "Çumra'nın hafızasında derin izler bırakan, hekimliğiyle, hayır hizmetleriyle ve mütevazı kişiliğiyle gönüllerde yer edinen Dr. Ömer Yıldırım'a Allah'tan gani gani rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.” TÜRKER'in konuşmasının ardından Muammer YAVUZ, Mustafa Sinan ÜMİT, Dr. Ömer Yıldırım'a dair hatıralarını katılımcılarla paylaştılar.

Program, Şemsi Tebrizi Camii İmam Hatibi Muammer SAZAK'ın, Ali İmran Suresi'nin 190–194. ayetlerini tilavet etmesi ve yapılan hatim duasıyla anma toplantısı sona erdi. Muammer SAZAK ve Ertuğrul YILDIRIM'a katılımcılar tarafından derneğin plaketleri takdim edildi. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle anma toplantısı sona erdi.

(Cumali Özer)