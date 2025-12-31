GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya emniyetinden yılbaşı mesaisi: 1842 personel ile huzur nöbeti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini sağlamak amacıyla il genelinde dev bir güvenlik operasyonuna imza atıyor. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen planlama kapsamında, kent merkezi ve 28 dış ilçede kuş uçurtulmayacak.

ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE 24 SAAT DENETİM OLACAK

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı nedeniyle oluşabilecek asayiş olaylarını engellemek, kamu düzenini muhafaza etmek ve terör örgütlerinin hareketliliğine karşı önleyici tedbirler almak amacıyla tüm birimlerini seferber etti. Vatandaşların kutlama ve programlarını güvenle gerçekleştirebilmesi için hazırlanan özel güvenlik planı kapsamında, şehrin en işlek cadde, meydan ve alışveriş merkezleri 24 saat esasına göre denetim altına alındı.

Güvenlik tedbirleri çerçevesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Mevlana Meydanı, Kent Meydanı, Bedesten Çarşısı, Zafer Bölgesi, Meram Kafeler Caddesi ve Bosna Hersek Mahallesi gibi insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu noktalarda konuşlandırıldı. Ayrıca tren garları, otogarlar, pazar yerleri ve umuma açık eğlence merkezleri gibi kritik alanlarda emniyet güçleri hem yaya hem de araçlarla devriye faaliyetlerini artırdı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Konya il merkezinde 158 noktada 828 personel görev yaparken, 28 dış ilçede ise 129 noktada 1014 personel teyakkuzda olacak. Toplamda 287 farklı noktada görev alacak olan 382 ekip ve 1842 emniyet personeli, 31 Aralık sabahından 1 Ocak sabahına kadar vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için sahada aktif olacak.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sadece asayiş değil, trafik güvenliği açısından da denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Polis ekiplerinin önceliğinin, Konyalıların yeni yılın ilk saatlerini herhangi bir huzursuzluk yaşamadan, tam bir güven ortamı içerisinde geçirmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

