KONYA Haberleri

Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: Genç sürücü yaralandı!

Güncelleme Tarihi:

Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: Genç sürücü yaralandı!
Konya’nın Karapınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç sürücü yaralandı.

Kaza, ilçenin Yassıca mevkiinde meydana geldi.

Tır ve Otomobil Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, H.S. yönetimindeki 42 BFC 792 plakalı tır ile R.E.'nin kullandığı 42 L 7452 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



17 Yaşındaki Sürücü Konya'ya Sevk Edildi

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.E. (17), Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

