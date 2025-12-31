Konya’da yılbaşı tedbirleri: 4 bin polis ve jandarma sahada

Konya'da yılbaşı gecesi ve tatil süresince vatandaşların huzur ve güven ortamında vakit geçirebilmesi amacıyla geniş kapsamlı tedbirler hayata geçirildi. Konya Valiliği koordinasyonunda; kamu kurumları, kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler tarafından gerekli planlamalar yapılarak uygulamaya başlandı.

4 BİNİ AŞKIN KOLLUK PERSONELİ SAHADA OLACAK

Yılbaşı süresince İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 382 ekip ve 1.942 personel, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 390 ekip ve 2.112 personel görev yapacak. Böylece toplamda 772 ekip ve 4.054 kolluk personeli şehir genelinde güvenliği sağlayacak.

ASAYİŞ VE DENETİMLER ARTIRILDI

Meydanlar, eğlence mekânları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, parklar ve ana caddelerde denetimler yoğunlaştırıldı. Hırsızlık, kapkaç ve benzeri olayların önlenmesi amacıyla yaya ve motorize devriye sayıları artırıldı. Pasaportu veya geçerli seyahat belgesi bulunmayan yabancılara yönelik kontroller sıklaştırılırken, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere karşı kararlı bir mücadele yürütüleceği belirtildi.

SOSYAL MEDYA, SAĞLIK VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ

Yılbaşı gecesine özel olarak sosyal medya üzerinden yapılabilecek provokatif paylaşımlar da yakından izlenecek. Suç unsuru taşıyan içeriklere ilişkin adli ve idari işlemler uygulanacak.

Sağlık alanında ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 98 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 326 personel ve 137 ambulansla kesintisiz hizmet verilecek. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlara anında müdahale edilecek. AFAD ve Konya Büyükşehir Belediyesi, yangın ve diğer olası risklere karşı teyakkuz halinde olacak.

FAHİŞ FİYAT, GIDA VE TRAFİK DENETİMLERİ

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi sahada olacak. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerini artırırken; elektrik, su, doğal gaz ve iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı ilgili kurumlar hazır bekletilecek.

Öte yandan trafik yoğunluğu ihtimali göz önünde bulundurularak şehir içi ve şehirlerarası yollarda ek önlemler alındı. Yetkililer, sürücüleri buzlanma, sis ve kar yağışına karşı dikkatli olmaya; hız sınırlarına uymaya, kış lastiği kullanmaya ve gerekli ekipmanları araçlarında bulundurmaya çağırdı.

Kaynak: Haber Merkezi