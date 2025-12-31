KTO Başkanı Öztürk: 2026 ekonomide umut ve rahatlama yılı olacak

İş âlemi açısından zorlu bir yılı geride bırakırken 2026 yılının ikinci yarısına işaret eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi, kurdaki dengelenmenin güçlenmesiyle 2026 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomide rahatlama öngördüklerini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 2025 yılının son toplantısında; 2026 Yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet Programı Meclisin onayına sunularak kabul edildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Meclis Üyelerine teşekkür ederken, ekonomide 2025 yılını değerlendirirerek, 2026 yılı ile ilgili öngörüleri paylaştı.

KONYA'NIN POTANSİYELİNE, İŞ DÜNYAMIZIN SAĞDUYUSUNA VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE İNANIYORUZ

2025 yılının son toplantısı olan Aralık ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sözlerinin başında Meclis Üyelerinin mübarek Üç Aylarını tebrik ederken, Yalova'da DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.

KTO'nun 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Meclis toplantısında ekonomideki gelişmeleri, KTO ve iştiraklerinin başarılı geçen 2025 yılı çalışmalarını paylaştıklarını belirten Başkan Öztürk, şunları kaydetti; "Geride bıraktığımız dönemde; küresel belirsizliklerin, ekonomik dalgalanmaların ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların yoğun şekilde hissedildiği bir süreçten geçtik. Üretim altyapısı güçlü, ihracat kültürü yerleşmiş ve girişimci profili yüksek bir şehir olan Konya, bu zorlu süreçte sanayide üretime devam eden, istihdamda istikrarı önceleyen ve ihracatta pazar çeşitliliğini artıran bir performans sergilemiştir. Anadolu'nun alternatif ve güvenilir üretim merkezi olma özelliğimiz, 2025 yılında daha da görünür hâle gelmiş; şehrimiz sanayi ve ticarette sergilediği dirençli duruşla dikkat çekmiştir. Bu vesileyle Konya iş âlemimize, özel sektörümüzün kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Konya Ticaret Odası olarak, ekonominin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Üyelerimizin sahadaki gerçek ihtiyaçlarını yakından takip eden, değişen koşullara hızlı uyum sağlayabilen ve çözüm üreten bir kurumsal yapı inşa etmeyi temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; bir yandan üyelerimizin ticaret hayatında karşılaştıkları sorunları çözmeye gayret ederken, diğer yandan şehrimizin ekonomisini büyütecek projeleri hayata geçiriyoruz. Konya'nın potansiyeline, iş dünyamızın sağduyusuna ve ülkemizin geleceğine olan inancımızla; ortak akıl, istişare ve güçlü iş birlikleriyle 2026 yılında da Konya için çalışmaya devam edeceğiz.”

DÜNYADA YENİDEN KORUMACI EKONOMİ HÂKİM OLUYOR

Son birkaç yıldır küresel ekonomik dengelerde değişimlerin yaşanmaya başladığını vurgulayan Başkan Öztürk; "Dünyada yeniden korumacı bir ekonomi hâkim olmaya başladı. ABD, Avrupa başta olmak üzere artık dünyada ülkeler üretimlerini kendi ülkelerinde yapmak istiyor. Bildiğiniz gibi ABD tarife savaşlarıyla bunu başlattı. Türkiye olarak aslında biz de bunu yapmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi cari açığımızın büyük bir kısmını Çin oluşturuyor. Bu konuda acil önlem almak gerekiyor diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Üretimin her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çeken Öztürk, bu kapsamda 2026 yılının ikinci yarısına işaret etti. Enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi, kurdaki dengelenmenin güçlenmesiyle 2026 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomide rahatlama öngördüklerini söyleyen Başkan Öztürk, 2026 yılından umutlu olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ağır hasar alan ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden ihya edilen Habib-i Neccar Camii'nin açılışına katıldığını anımsatan Başkan Öztürk; "Deprem Bölgesinde 455 bininci konut hak sahiplerine teslim edildi. Kısa sürede deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasını görmekten dolayı ülkemiz adına büyük bir gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırılmasında büyük bir gayret gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, bu büyük seferberlikte emeği geçen tüm kurumlarımıza, Oda camiamıza ve katkı sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Değerlendirmelerle birlikte "KTO 2026 Yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet Programı” Meclisin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Öztürk, katkı ve desteklerinden dolayı Meclis üyelerine teşekkür etti.

(Ali Asım Erdem)