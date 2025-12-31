Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz Seydişehir’i ziyaret etti
Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, beraberindeki heyetle Seydişehir’de bir dizi ziyarette bulundu.
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik görevine başlayan Sinan Akbulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İl Sağlık Müdürü Yavuz, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile bir araya gelerek ilçede sağlık alanında hayata geçirilebilecek yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapımı tamamlanan ek bina inşaatını yerinde inceleyen Yavuz, sağlık çalışanlarının görüş ve önerilerini dinledi.
Acil servis ve yataklı servislerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret eden Yavuz, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastane programının ardından Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı ile aile sağlığı merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında incelemelerde bulunan Yavuz, sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.
