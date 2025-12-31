Konya spor camiasının acı kaybı: Müdür lakabıyla tanınıyordu!
Konya Demirspor Kulübü Başkanı Hüseyin Şahin, hayatını kaybetti. Amatör futbol dünyasında “Müdür“ lakabıyla efsaneleşen Şahin, Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Konya Demirspor'un uzun yıllardır başkanlığını yürüten ve amatör futbola verdiği emeklerle tanınan Hüseyin Şahin, vefat etti.
ASKF'den Taziye Mesajı
Konya Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF), Hüseyin Şahin'in vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu. Federasyon tarafından paylaşılan mesajda, "Amatör futbolumuzun "Müdür'' lakabıyla efsane olmuş Hüseyin Şahin ağabeyimizin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz'' ifadelerine yer verildi.
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'dan Taziye
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımladı. Milletvekili Baykan mesajında, "Konya Amatör Spor camiamızın sembol ismi Müdür (Hüseyin Şahin) ağabeyimize Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Cenaze Programı Belli Oldu
"Müdür" lakabıyla tanınan Hüseyin Şahin'in cenaze defini bilgileri netleşti:
Merhumun cenazesi, 1 Ocak 2026 Perşembe günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'na defnedilecektir.
Önemli Not:
