GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,776 TL
EURO
52,635 TL
STERLİN
60,757 TL
GRAM
6.892 TL
ÇEYREK
11.764 TL
YARIM
23.376 TL
CUMHURİYET
46.282 TL
GÜNCEL Haberleri

135 milli emlak uzman yardımcısı alınacak

135 milli emlak uzman yardımcısı alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında istihdam edilmek üzere 135 milli emlak uzman yardımcısı alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, "Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak milli emlak uzman yardımcıları, taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilecek.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Başvurular, 20 Nisan'da başlayacak ve 26 Nisan saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, KPSS P48 puan türünden en az 70 almak ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri ise 1 Haziran'da erişime açılacak.

Yazılı sınav, 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te Ankara'da tek oturum halinde yapılacak. 120 dakika sürecek sınavda adaylara iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından toplam 80 soru yöneltilecek.

Sınavda başarılı olanlar arasından, kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı listesi, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek.

Kaynak: AA

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
