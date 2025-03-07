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2025’te Kanlı Ay Tutulması: Türkiye’den Görülebilecek mi?

2025’te Kanlı Ay Tutulması: Türkiye’den Görülebilecek mi?

Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı! 2025 yılında gerçekleşecek bu etkileyici doğa olayı, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle ortaya çıkacak. Atmosferdeki ışık kırılmaları nedeniyle Ay kızıl bir renge bürünecek ve gökyüzünde büyüleyici bir manzara oluşacak.

Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

Bu yıl iki kez gerçekleşmesi beklenen Kanlı Ay Tutulması'nın ilki 13-14 Mart 2025 tarihlerinde gözlemlenebilecek. Tam tutulma süresi yaklaşık 65 dakika sürecek ve Ay, Dolunay evresinde olacağı için oldukça belirgin bir görüntü oluşturacak.

Türkiye'den Görülebilecek mi?

Kanlı Ay Tutulması, en net şekilde Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Batı Avrupa'nın bazı bölgeleri ise Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini kısmen görebilecek. Ancak Türkiye'de bu tutulma doğrudan izlenemeyecek. Ülkemizden yalnızca tutulmanın başlangıç aşaması sınırlı bir şekilde gözlemlenebilecek.

Kanlı Ay Tutulması Nedir?

Ay tutulması, Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesiyle oluşan bir gök olayıdır. Kanlı Ay Tutulması ise tam tutulma sırasında, Dünya atmosferinden geçen ışıkların Ay'a ulaşarak kırmızı bir görüntü oluşturmasıyla meydana gelir.

2025 yılının en dikkat çekici astronomik olaylarından biri olacak bu tutulmayı izleyemeyecek olanlar, NASA ve diğer gökbilim kuruluşlarının canlı yayınlarını takip edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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