2 ilde eğitime ara verildi

2 ilde eğitime ara verildi
Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. İki ilde eğitime yarın ara verildi.

Yurdun bir bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı birçok ilde eğitime ara verildi.

Tunceli

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu

Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi.

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Çatalpınar ile İkizce ilçelerinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, Korgan ve Kumru ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, tamamında eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



