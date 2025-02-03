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40 yaşına girenler bu duayı okusun! İşte o özel dua

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40 yaşına girenler bu duayı okusun! İşte o özel dua
Ahkâf Suresi’nde 40 yaşına giren bir kişinin anne ve babasına hizmet etmesi ve salih ameller işlemesi konu edilir. Bu surede geçen “40 Yaş Duası“ olgunluk ve şükranı ifade eder. Peki Ahkâf Suresi nedir? Ahkâf Suresi neyi anlatır? İşte Ahkâf Suresi arapça okunuşu, Ahkâf Suresi Türkçe okunuşu ve tüm detaylar...

Ahkâf Suresi, 40 yaşına girenlerin hayatındaki önemli dönüm noktalarına ışık tutar. Bu surede, 40 yaşına ulaşan bireylerin anne ve babalarına karşı saygı göstermesi, onlara hizmet etmesi ve salih ameller işleyerek Allah'a yakınlaşması gerektiği vurgulanır. "40 Yaş Duası" olarak bilinen bu ayet, bir kişinin olgunluk, şükran ve sorumluluk duygusunun zirveye çıktığı bir dönemi ifade eder.

Ahkâf Suresi nedir ve ne anlatır?

Ahkâf Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 46. suresi olup, ismini "kumullar" ya da "dönemeler" anlamına gelen "ahkâf" kelimesinden alır. Bu surede, Allah'a iman ve itaatin önemi, aileye karşı sorumluluklar ve toplumların yanlış davranışlarına dair öğütler yer alır.

Ahkâf Suresi'nin 15. ayeti, özellikle 40 yaşına giren bireyler için önemli bir mesaj taşır.

Ahkâf Suresi ve 40 yaş duası

Ahkâf Suresi'nin 15. ayeti, insan hayatındaki olgunluk dönemine denk gelen 40 yaşına özel bir dua içerir. Bu dua, kişinin Allah'a olan şükranını dile getirmesini, salih ameller işleyebilmesi için yardım talep etmesini ve neslinin doğru yola yönlendirilmesini istemesini içerir. 40 yaş, hem fiziksel hem de manevi bir dönüşümün simgesi olup, bu dua insanın Allah'a olan bağlılığını ve içtenliğini vurgular.

Ahkâf Suresi 15. ayet Arapça yazılışı

رَبِّ اَوْزِعْن۪ٓي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّت۪ٓي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰيهُ وَاَصْلِحْ ل۪ي ف۪ي ذُرِّيَّت۪يۚ اِنّ۪ي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنّ۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ

Ahkâf Suresi 15. ayet Türkçe okunuşu

"….Rabbi evzi'nî en eşkura ni'metekelletî en'amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a'mele sâlihan terdâhu ve aslih lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.”

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Ahkâf Suresi

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