GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,776 TL
EURO
52,635 TL
STERLİN
60,757 TL
GRAM
6.892 TL
ÇEYREK
11.764 TL
YARIM
23.376 TL
CUMHURİYET
46.282 TL
GÜNCEL Haberleri

4 belediye daha AK Parti’ye geçiyor

- Güncelleme Tarihi:

AK Parti’ye bugün ikisi CHP’li olmak üzere toplam 4 yeni belediye başkanının katılacağı belirtildi.

AK Parti grup toplantısında ikisi CHP'li, biri Yeniden Refah Partili biri de Saadet Partili olmak üzere 4 yeni belediye başkanı katılacağı öne sürüldü.  Başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor.

AK PARTİ'YE KATILACAK BELEDİYE BAŞKANLARI

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

Tokat Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)

Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

KUMBUL İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Antalya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kumbul'un partisinden istifa ettiği duyurulmuştu.

İHRAÇ EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Yeniden Refah Partisi de sosyal medya hesabından Ali Pelit'in partilerinin disiplin kurallarına aykırı eylemleri nedeniyle İl Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda 30 Haziran 2025 tarihinde ihraç edildiğini açıkladı.

Açıklamada "Son günlerde bazı basın organlarında yer alan ve adı geçen şahsın "Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı” olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili şahsın partimizle herhangi bir ilişkisi kalmamıştır." denildi.

AK Parti'ye 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana toplam 66 belediye başkanı katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
