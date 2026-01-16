GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

98 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu Mersin’de yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Mersin’de çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Asayiş Daire Başkanlığı ekiplerince kentte çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA

