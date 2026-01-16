GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 16 Ocak 2026 Cuma

Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 16 Ocak 2026 Cuma günü vefat eden 22 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

SÜLEYMAN TUNÇ

BOZKANDAK
01-09-1942

ELMACI MEZARLIĞI

ALİ UĞUR GÜNDEM

KONYA
03-04-1945

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAYRİYE DURGUT

BOLAT
09-09-1963

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞERİFE DÖKÜCÜLER

SİLLE
20-04-1930

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİ VANLIOĞLU

KONYA
20-09-1948

MUSALLA MEZARLIĞI

ABDULKERİM ÖZKAN

HAL
18-11-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

GÜLFİDAN GÜLER

KEMBOS
05-03-1951

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

KADİR YILDIRIM

ÇANKIRI
03-05-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMETALİ PINARBAŞI

ILGIN
25-08-1980

TEKKE MEZARLIĞI

GÜLBAHAR DEMİRAL

ACILAR
12-08-1971

YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI

DURNA ÜNALAN

KARAYAYLA
16-03-1937

YAZIR MEZARLIĞI

HAYRİYE TANACI

HACINUMAN
20-03-1939

ARAPLAR MEZARLIĞI

MUSTAFA YILDIRIM

BOZKIR
01-06-1976

KARAASLAN MEZARLIĞI

GÜLHAN POLAT

AKSARAY
01-01-1964

ÜÇLER MEZARLIĞI

MÜZEYYEN DERELİ

KONYA
02-12-1944

KARAASLAN MEZARLIĞI

SUNA EROĞLU

NİĞDE
20-08-1961

MUSALLA MEZARLIĞI

LÜTFİ AYDIN

BULGARİSTAN
01-07-1943

YAZIR MEZARLIĞI

ALİME CAN

AĞABEYLİ
04-02-1953

YEDİLER MEZARLIĞI

MUTLU YILDIRIM

YUNAK
01-01-1996

YAZIR MEZARLIĞI

İLYAS ŞEKERCİ

ALTINSU KOZAKLI
20-01-1981

ÜÇLER MEZARLIĞI

İBRAHİM AKKAŞ

KOVANLIK
01-07-1929

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

TESLİME TOPUZ

GÜNEYPINAR
15-10-1953

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

