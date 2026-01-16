Konya’da bugün vefat edenler 16 Ocak 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
SÜLEYMAN TUNÇ
|
BOZKANDAK
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
ALİ UĞUR GÜNDEM
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HAYRİYE DURGUT
|
BOLAT
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ŞERİFE DÖKÜCÜLER
|
SİLLE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ALİ VANLIOĞLU
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ABDULKERİM ÖZKAN
|
HAL
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
GÜLFİDAN GÜLER
|
KEMBOS
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
KADİR YILDIRIM
|
ÇANKIRI
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMETALİ PINARBAŞI
|
ILGIN
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
GÜLBAHAR DEMİRAL
|
ACILAR
|
YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
|
DURNA ÜNALAN
|
KARAYAYLA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HAYRİYE TANACI
|
HACINUMAN
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA YILDIRIM
|
BOZKIR
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
GÜLHAN POLAT
|
AKSARAY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MÜZEYYEN DERELİ
|
KONYA
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
SUNA EROĞLU
|
NİĞDE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
LÜTFİ AYDIN
|
BULGARİSTAN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ALİME CAN
|
AĞABEYLİ
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
MUTLU YILDIRIM
|
YUNAK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
İLYAS ŞEKERCİ
|
ALTINSU KOZAKLI
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
İBRAHİM AKKAŞ
|
KOVANLIK
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
TESLİME TOPUZ
|
GÜNEYPINAR
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi