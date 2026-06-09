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Acı olay! Raylara düşen çocuk tramvayın altında kaldı

Acı olay! Raylara düşen çocuk tramvayın altında kaldı
İstanbul Fatih’te raylara düşen yabancı uyruklu 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Fatih'te T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda dengesini kaybeden yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Bu sırada gelen tramvay ise raylara düşen çocuğa çarptı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada tramvayın altında kalan Muhammed M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay yerindeki incelemelerin ardından Muhammed M.M.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Durdurulan metro seferleri ise olay yerindeki ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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