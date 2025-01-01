GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Ali Erbaş’tan Regaip Kandili mesajı

Ali Erbaş’tan Regaip Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabb’imize açarak, ondan affımızı isteyelim. Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüzle arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim“ ifadelerini kullandı.

Erbaş, yayımladığı mesajında, mübarek üç ayların ve Regaip Gecesi'nin hayırların fethine, şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan diledi.

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylara yeniden kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Erbaş, 2 Ocak Perşembe gününü cumaya bağlayan gecede mübarek Regaip Kandili'ni idrak edeceklerini belirtti.

Hayatın insana bahşedilen büyük nimet, zamanın ise eşsiz sermaye olduğunu vurgulayan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanı varlık sahnesine çıkaran yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de defaatle hayatın ve zamanın önemine dikkat çekmiş, bunların kadrini bilme ve gerektiği gibi değerlendirme hususunda insanları uyarmıştır. Esasen her anı değerli olan zamanın insana farkındalık, bilinç ve motivasyon kazandıran bazı özel dilimleri vardır. Bu bağlamda üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazan ayları, söz konusu hususiyetleriyle öne çıkmaktadır. Recep ayının ilk cumasını karşılayan Regaip Gecesi, peygamberimizin mucizevi yükselişini hatırlatan Miraç Gecesi, müminler için af, mağfiret ve arınma vesilesi olan Berat Gecesi, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi ise üç ayların ihtiva ettiği müstesna vakitlerdir.

Gerek üç aylar gerekse bu ayların içinde barındırdığı mübarek geceler, rıza-i Bari'ye uygun bir hayata yeniden başlamak adına müminlere ikram edilmiş büyük lütuflardır. Bu sebeple Resul-i Ekrem, bu aylara ulaştığında 'Allah'ım, recep ve şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi ramazana kavuştur.' diye dua ve niyazda bulunmuştur."

"Bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim"
Erbaş, manevi bunalımların ruhları yorgun düşürdüğü, haksızlık, kin, öfke, nefret ve fitnenin körüklendiği, haram, günah ve kötülüklerin hayatı kuşattığı, zulüm, şiddet ve savaşların yaygınlaştığı bir çağda yaşanıldığına dikkati çekti.

İnsanlığın, inanç, ahlak, hukuk alanında devasa sorunlarla, anlam ve medeniyet krizleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hayatı anlamsızlaştıran, zorlaştıran ve yozlaştıran bu cendereden çıkabilmek için insanın öncelikle kendisiyle yüzleşmesine, bütün kötülüklerden arınarak Rabb'ine yönelmesine ihtiyaç vardır. İşte idrak ettiğimiz üç aylar, Müslümanlara böyle bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabb'imize açarak, ondan affımızı isteyelim. Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüzle arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim.

Ailemize, akrabalarımıza, çevremize ve hayatı paylaştığımız tüm varlıklara karşı sorumluluklarımızı yeniden tefekkür edelim. Rabb'imize imanımızı ziyadeleştirecek, sadakatimizi pekiştirecek, kulluğumuzu güzelleştirecek, muhabbet ve kardeşliğimizi güçlendirecek amellerle bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek vakitleri hayırların fethine ve şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER