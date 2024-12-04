ANMEG ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu’ndan Sağlık Bakanı Memişoğlu’na Ziyaret

ANMEG ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Anadolu Medya Vakfı mütevellisi Nurettin Bay ile Mustafa Tatlısu da bulundu.

AYF Başkanı Sinan Burhan, federasyonun çalışmaları hakkında Bakan Memişoğlu'na bilgi verirken, ziyaretin ana gündem maddesi aile hekimliği sistemine yönelik yapılan son düzenlemeler oldu.

Bakan Memişoğlu'ndan 'Aile Hekimliği' Açıklaması: "Düzenlemeler Doktorların Lehine”

Sağlık Bakanı Memişoğlu, aile hekimliği alanında yapılan düzenlemelerin hem vatandaşları hem de aile hekimlerini koruma amacı taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Aile doktorluğu müessesesini önemsiyoruz. Aile doktorlarının çok daha verimli bir ortamda hizmet vermesini sağlamak amacıyla bu düzenlemeyi yaptık. Bu düzenleme kesinlikle doktorların gelirlerinde herhangi bir düşüş oluşturmamaktadır. Aksine, düzenleme çerçevesinde uygun çalışma zemininde çalışmaları halinde doktorların lehine olacaktır.”

Bakan Memişoğlu, düzenleme hakkında sosyal medyada yayılan bazı yanlış bilgilere de dikkat çekerek, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakan Memişoğlu Anadolu medyasını önemsediklerini yerelde doğru bilgiye ulaşmada Anadolu medyasının büyük rol oynadığını kaydetti.