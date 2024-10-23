Bakan Tunç’tan TUSAŞ’taki terör saldırısına ilişkin açıklama!

Sosyal medya hesabından TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadelere yer verdi;
"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.''
Kaynak: Haber Merkezi