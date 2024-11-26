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Bakan Uraloğlu: İsrail’e hiçbir ürünün ihracatına izin vermiyoruz

Bakan Uraloğlu: İsrail’e hiçbir ürünün ihracatına izin vermiyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Filistin Ekonomi Bakanı’nın özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail’e ihracattır. 625 kodu da Filistin’e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim” dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. 

Görüşmeler sırasında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialarına açıklık getirdi.

624 kodlu hiçbir ürüne izin verilmiyor
Türkiye'nin İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat faaliyeti bulunmadığını açık bir şekilde ifade eden Bakan Uraloğlu, "Filistin Ekonomi Bakanı'nın özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim” dedi. Uraloğlu, söz konusu ticaret iddialara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın daha önce gerekli açıklamada bulunduğunu da anımsattı. 

Kaynak: Haber Merkezi

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