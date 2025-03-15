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Bakan Yerlikaya: Sahipsiz hayvan konusunu el birliğiyle çözeceğiz

Bakan Yerlikaya: Sahipsiz hayvan konusunu el birliğiyle çözeceğiz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanları için 51 ilin valisi ve ilgili birim amirleriyle video konferans üzerinden toplantı yaptı. Yerlikaya “Sahipsiz hayvan konusunu hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz“ dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bakan yardımcıları, 51 ilin valisi ve ilgili birim amirleri ile video konferans üzerinden bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantının gündemi sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları oldu.

Ali Yerlikaya "Mülkiye müfettişlerimiz incelemelerine başladılar. Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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