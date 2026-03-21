GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,87
EURO
52,00
STERLİN
59,93
GRAM
6.936,55
ÇEYREK
11.445,97
YARIM ALTIN
22.815,64
CUMHURİYET ALTINI
45.437,04
GÜNCEL Haberleri

Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Jandarma, Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk oluştu.

Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Jandarma, Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

Bolu

Otoyolun İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa, Köroğlu Rampası ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde de akıcı yoğunluk oluştu.

Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, yoğunluğu artıracağı gerekçesiyle gıda ürünleri, ilaç, canlı hayvan, akaryakıt taşıyanlar hariç ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Söz konusu araçlar Elmalık mevkisinden kent merkezindeki park alanlarına yönlendiriliyor.

Kocaeli

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Trafik, özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi Bekirdere rampası ve Hatipköy kesiminde zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa neden oluyor.

Otoyol jandarma ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER