Konya'daki feci kazadan bir acı haber daha! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Konya’daki feci kazadan bir acı haber daha! Ölü sayısı 3’e yükseldi
Konya’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Kaza, 19 Mart tarihinde Selçuklu ilçesine bağlı Sızma ile Bahçesaray mahalleleri arasında, Konya-İstanbul kara yolu üzerindeki Bağrıkurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ladik Mahallesi istikametinden Konya yönüne seyir halinde olan Sergen D. yönetimindeki 42 DLT 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, Sami Kutlu idaresindeki 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle araçlar adeta hurdaya dönerken, hafif ticari araçta bulunan Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YASEMİN CERAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Yasemin Ceran, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece kazadaki can kaybı 3'e yükseldi.

Kazanın ardından bölgede trafik uzun süre aksarken, oluşan yoğunluk il merkezine kadar ulaştı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER