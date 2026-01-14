Başkan Altay: “Miraç Kandilimiz mübarek olsun’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, “Miraç Gecesi; mübarek üç ayların rahmet ikliminde, Ramazan-ı Şerif’e doğru gönülleri hazırlayan ilahî bir müjdedir.” dedi.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle: "Miraç Gecesi; mübarek üç ayların rahmet ikliminde, Ramazan-ı Şerif'e doğru gönülleri hazırlayan ilahî bir müjdedir.

Bu kutlu gecede, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ilahî bir lütufla âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul edilmiştir.

Hiçbir peygambere nasip olmayan bu ulvî buluşma, iman hakikatlerinin kalplerde kökleştiği ve dinin direği olan namazın beş vakit olarak ümmete emanet edildiği ilahî bir beyanla taçlanmıştır.

Bu sebeple rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede; tövbe ve istiğfarla arınmalı, namazla dirilmeli ve kulluk bilinciyle yeniden istikamete yönelmeliyiz.

Bu mübarek gecede başta Gazze olmak üzere dünya üzerindeki mazlumların kurtuluşu ve ülkemizin huzuru için dua etmeyi unutmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Miraç Kandil'ini kutluyor; bu anlamlı gecenin toplumlarda huzur ve barış ortamının güçlenmesine ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu