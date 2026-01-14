Başkan Pekyatırmacı’dan Miraç Kandili mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin manevi iklimine vurgu yaparak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı İslam âlemi için özel bir öneme sahip olan Miraç Kandilini yayımladığı bir mesaj ile kutladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Allah'ın huzuruna yükseldiği, insanlığa birçok ilahi mesajın sunulduğu ve beş vakit namazın farz kılındığı müstesna gecelerden biridir. Bu kutlu gece, gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği; sabır, şükür ve teslimiyetin anlam kazandığı çok kıymetli bir zamandır. Miraç; inancımızın, sabrın ve teslimiyetin en güzel tezahürü, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren müstesna bir gecedir. Bizler de bu kutlu geceye kavuşmanın huzuru içerisindeyiz.

Miraç Kandilinin müjdelerinden olan Ramazan-ı Şerif; bizlere birlik ve beraberliğin önemini vurgularken, paylaşmayı, affetmeyi, yardımlaşmayı ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi de hatırlatır. Kalplerimizi kırgınlıklardan arındırmalı, sevgi ve hoşgörüyü hayatımızın merkezine alarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı; gönül bağımızı güçlendirmeliyiz

Bütün duaların kabul olacağına inandığımız bu rahmet ve ümit dolu gecede, biz de hep birlikte ellerimizi semaya açıp mazlum coğrafyalardaki savaşların bitmesini, milyonlarca mahzun gönlün dünyada huzura erişmesini, zulmün ve adaletsizliğin son bulmasını niyaz edelim. Rabbimden; insanlığın ortak vicdanını yaralayan tüm acıların sona bulmasını, barışın, kardeşliğin ve merhametin yeryüzünün her köşesine hâkim olmasını diliyorum.

Miraç Kandili'nin gönüllerimize huzur, hayatımıza bereket ve insanlığa umut getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamlı gecede, tüm İslam âleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor; sağlık, huzur ve barış diliyorum."

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu