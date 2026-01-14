GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,22
EURO
50,32
STERLİN
58,19
GRAM
6.493,31
ÇEYREK
10.673,53
YARIM ALTIN
21.243,10
CUMHURİYET ALTINI
42.352,28
GÜNCEL Haberleri

Başkan Pekyatırmacı’dan Miraç Kandili mesajı

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Pekyatırmacı’dan Miraç Kandili mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin manevi iklimine vurgu yaparak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı İslam âlemi için özel bir öneme sahip olan Miraç Kandilini yayımladığı bir mesaj ile kutladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Allah'ın huzuruna yükseldiği, insanlığa birçok ilahi mesajın sunulduğu ve beş vakit namazın farz kılındığı müstesna gecelerden biridir. Bu kutlu gece, gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği; sabır, şükür ve teslimiyetin anlam kazandığı çok kıymetli bir zamandır. Miraç; inancımızın, sabrın ve teslimiyetin en güzel tezahürü, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren müstesna bir gecedir. Bizler de bu kutlu geceye kavuşmanın huzuru içerisindeyiz.

Miraç Kandilinin müjdelerinden olan Ramazan-ı Şerif; bizlere birlik ve beraberliğin önemini vurgularken, paylaşmayı, affetmeyi, yardımlaşmayı ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi de hatırlatır. Kalplerimizi kırgınlıklardan arındırmalı, sevgi ve hoşgörüyü hayatımızın merkezine alarak ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı; gönül bağımızı güçlendirmeliyiz

Bütün duaların kabul olacağına inandığımız bu rahmet ve ümit dolu gecede, biz de hep birlikte ellerimizi semaya açıp mazlum coğrafyalardaki savaşların bitmesini, milyonlarca mahzun gönlün dünyada huzura erişmesini, zulmün ve adaletsizliğin son bulmasını niyaz edelim. Rabbimden; insanlığın ortak vicdanını yaralayan tüm acıların sona bulmasını, barışın, kardeşliğin ve merhametin yeryüzünün her köşesine hâkim olmasını diliyorum.

Miraç Kandili'nin gönüllerimize huzur, hayatımıza bereket ve insanlığa umut getirmesini temenni ediyorum. Bu anlamlı gecede, tüm İslam âleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor; sağlık, huzur ve barış diliyorum."

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER